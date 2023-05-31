توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي جباليا وخان يونس

توغّلت عدة آليات تتبع الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة، وفي خان يونس إلى الجنوب منه.

وأفاد شهود عيان، بأنّ 6 جرافات وآليتين، توغلت في الأراضي الواقعة شرقي بلدة جباليا، وتقوم بعمليات تجريف، وسط إطلاق نار متقطع.

وفي سياق متصل؛ توغلت 6 آليات إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في أكثر من منطقة حدودية، دون أن يبلغ عن إصابات، إلى جانب إطلاق نار يستهدف الصيادين في عرض البحر.

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وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، وكذلك خرقًا لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين