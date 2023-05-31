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مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في مدرسة أوائل وقادة بمدينة غزة

31 مايو 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مدرسة أوائل وقادة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمعلمين ومعلمات بتخصصات مختلفة.

التخصصات المطلوبة

1- الشريعة

2- أصول الدين

3- التربية الإسلامية

4- اللغة العربية

5- الرياضيات

6- اللغة الإنجليزية

7- الأحياء

8- الكيمياء

9- الفيزياء

10- العلوم العامة

11- التاريخ

12- الجغرافيا

13- الدراسات الاجتماعية (جغرافيا وتاريخ)

14- التكنولوجيا

15- الحاسوب

16- الهندسة الكهربائية

17- هندسة الحاسوب

18- الوسائط المتعدد ( الآي تي )

19- التعليم الأساسي

20- التربية البدنية ( الرياضة)

21- الفن

شروط التسجيل

- شهادة جامعية بالتخصص المطلوب .

- خبرة تعليم في المدارس لا تقل عن 3 سنوات.

-  معدلات لا تقل عن جيد جدًّا.

-  الراتب الشهري للمعلم الجديد: 1500 ش.

 الأوراق المطلوبة عند الترشيح للمقابلة هي:

1) الشهادات الجامعية.

2) التأهيل التربوي إن وجد.

3) كشف درجات معتمد.

4)  شهادة الخبرة.

5) دورات آخرى.

طريقة التسجيل

- للتسجيل لوظيفة معلم ( ذكور ) من خلال الرابط التالي:

 https://forms.gle/MwZqZq19WULXZJoD6

- للتسجيل لوظيفة معلمة ( إناث) من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/PWWFCkP6AYmmRnJG9

- يُرجى قراءة التعليمات جيدا عند تعبئة نموذج الطلب والالتزام بها.

- يستبعد المتقدمون الذين لا تتطابق سيرتهم الذاتية مع المعلومات الواردة في شهاداتهم.

- في حال وجود أي خلل، يرجى التواصل على رقم 0594520101 خلال وقت الدوام الرسمي.

- عنوان فرع الطلاب: مدينة غزة - شارع الرشيد - البحر - مقابل النادي البحري.

- عنوان فرع الطالبات: مدينة غزة - شارع الثورة - مقر السفارة المصرية سابقاً..

-  آخر موعد لقبول الطلبات 15-6-2023.

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