مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في مدرسة أوائل وقادة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة أوائل وقادة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمعلمين ومعلمات بتخصصات مختلفة.
التخصصات المطلوبة
1- الشريعة
2- أصول الدين
3- التربية الإسلامية
4- اللغة العربية
5- الرياضيات
6- اللغة الإنجليزية
7- الأحياء
8- الكيمياء
9- الفيزياء
10- العلوم العامة
11- التاريخ
12- الجغرافيا
13- الدراسات الاجتماعية (جغرافيا وتاريخ)
14- التكنولوجيا
15- الحاسوب
16- الهندسة الكهربائية
17- هندسة الحاسوب
18- الوسائط المتعدد ( الآي تي )
19- التعليم الأساسي
20- التربية البدنية ( الرياضة)
21- الفن
شروط التسجيل
- شهادة جامعية بالتخصص المطلوب .
- خبرة تعليم في المدارس لا تقل عن 3 سنوات.
- معدلات لا تقل عن جيد جدًّا.
- الراتب الشهري للمعلم الجديد: 1500 ش.
الأوراق المطلوبة عند الترشيح للمقابلة هي:
1) الشهادات الجامعية.
2) التأهيل التربوي إن وجد.
3) كشف درجات معتمد.
4) شهادة الخبرة.
5) دورات آخرى.
طريقة التسجيل
- للتسجيل لوظيفة معلم ( ذكور ) من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/MwZqZq19WULXZJoD6
- للتسجيل لوظيفة معلمة ( إناث) من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/PWWFCkP6AYmmRnJG9
- يُرجى قراءة التعليمات جيدا عند تعبئة نموذج الطلب والالتزام بها.
- يستبعد المتقدمون الذين لا تتطابق سيرتهم الذاتية مع المعلومات الواردة في شهاداتهم.
- في حال وجود أي خلل، يرجى التواصل على رقم 0594520101 خلال وقت الدوام الرسمي.
- عنوان فرع الطلاب: مدينة غزة - شارع الرشيد - البحر - مقابل النادي البحري.
- عنوان فرع الطالبات: مدينة غزة - شارع الثورة - مقر السفارة المصرية سابقاً..
- آخر موعد لقبول الطلبات 15-6-2023.