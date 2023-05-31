تعرَّف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 مايو

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 31 مايو

ويوم غد الخميس بكتلة هوائية حارة وجافة، ويكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 1 يونيو

والجمعة، تكون الأجواء خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 2 يونيو

أما يوم السبت المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين