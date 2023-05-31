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اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرة مسيرة

31 مايو 2023 . الساعة 06:12 بتوقيت القدس
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حريق مصفاة أفيبسكي

أعلن فينيامين كوندراتييف، رئيس إقليم كراسنودار الروسي، فجر اليوم الأربعاء، أن حريقا نشب في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في الإقليم، نتيجة لما يعتقد أنه بسبب سقوط طائرة بدون طيار، ولم يصب أحد، وتمت السيطرة على الحريق.

وكتب كوندراتييف في قناته على تطبيق تيليغرام:" في منطقة سيفيرسكي، حريق في مصفاة أفيبسكي تحترق إحدى وحدات تقطير الوقود الثقيل السبب المحتمل هو وصول طائرة بدون طيار تمكنا من السيطرة على الحريق في مساحة 100 متر مربع، ولم يصب أحد".

وأضاف أن فرق الإطفاء من المؤسسة ووزارة الطوارئ والخدمات الطارئة تعمل في الموقع لإخماد الحريق بسرعة، لافتا إلى أن الحريق قد تم إخماده بالفعل.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر / وكالات
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