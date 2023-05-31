الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى وديع أبو رموز

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، جثمان الشهيد المقدسي وديع عزيز أبو رموز (16 عاما) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال يناير الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أبلغ العائلة بتسليم الجثمان قبل ساعة من الموعد بشرط حضور عدد قليل من افراد عائلته.

وتجمع عشرات الشبان أمام مقبرة اليوسفية في القدس استعداداً لدفن جثمان الشهيد وديع، لكن شرطة الاحتلال منعتهم من التواجد واعتدت عليهم وأخلت المقبرة بالقوة.

واشارات مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المقبرة وأفرغت محيطها من الشبان ليتم مواراة جثمان الشهيد المقدسي وديع أبو رموز بحضور عدد قليل من العائلة.

واستشهد الفتى أبو رموز إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات دارت في بلدة سلوان بالقدس المحتلة خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يحتجز الاحتلال جثمانه.

المصدر / فلسطين أون لاين