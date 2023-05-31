الكلمة الأخيرة لعائلته.. ميسي يبتعد عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الوقت يضغط بقوة على نادي برشلونة في مساعيه لاستعادة نجمه السابق ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشددت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على أن ميسي يتعين عليه إعلان قراره النهائي بشأن مستقبله في غضون أيام قليلة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس، الشهر المقبل، ووفقًا لتقارير صحفية عديدة يقترب البرغوث من الرحيل لوجهة جديدة.

ووفقاً للصحيفة، فإن ميسي سيحسم مصيره في غضون أيام قليلة، بعد أن ضمن حصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس.

بدوره ذكر موقع FootMercato الرياضي أن رحيل نجم كرة القدم الأرجنتيني، عن باريس سان جرمان لم يعد مجال شك، مشيرا إلى أن والده ووكيل أعماله وافقا بالفعل على صفقة خيالية لانتقال اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات إلى نادي الهلال السعودي مقابل 1.2 مليار يورو.

وذكر الموقع الصادر باللغة الفرنسية أن لديه معلومات تفيد بأن والد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي، قد قبل بالفعل عرضا من الهلال، سيحصل بموجبه النجم البالغ 35 عاما على 1.2 مليار يورو على مدار عامين، أي 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسيضمن بهذه الصفقة والد ليونيل أكبر عمولة في تاريخ كرة القدم. وقال موقع fourfourtwo إن ميسي سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ هذه الرياضة لو تمت الصفقة.

ويشير إلى أنه تم فعليا الطلاق بين اللاعب ونادي العاصمة الفرنسية في أبريل الماضي، بعد أن عاقبه ناديه على ذهابه للسعودية دون موافقته، رغم تخفيف العقوبة لاحقا.

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحت عنوان" كل طرق ليو ميسي تؤدي إلى الهلال" أنه تم الإعلان عن انفصاله عن سان جرمان في الوقت المناسب، ويبدو أن مصيره يتضح يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن الهلال ينتظر وصوله "بأذرع مفتوحة".

وأضافت: "حلم السعودية برؤية لاعب برشلونة السابق وكريستيانو رونالدو سويا في البطولة على وشك أن يتحقق".

وفي حال تمت الصفقة، سيشتعل مجددا فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي، رونالدو، الذي التحق سابقا بصفوف نادي النصر في صفقة قياسية أيضا.

المصدر / وكالات