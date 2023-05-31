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حزب "العدالة والتنمية" المغربي يرفض دعوة للاحتفال باحتلال فلسطين

31 مايو 2023 . الساعة 01:31 بتوقيت القدس
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رفض حزب العدالة والتنمية المغربي، دعوته من طرف الممثل الدبلوماسي لدى دولة الاحتلال بالرباط، إلى ما يدعا "الاحتفال بذكرى تأسيس الكيان الصهيوني".

وقال الحزب: "نستهجن ونرفض توجيه ممثل الكيان (رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب شاي كوهين)، دعوة كتابية لمجموعتنا النيابية لحضور ما سماه الاحتفال بذكرى قيام هذا الكيان المحتل".

وأضاف في بيان مساء الاثنين، أن ذلك اليوم لا يمثل سوى "ذكرى النكبة لأرض فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق والمتواصل إلى اليوم".

ولم يشر البيان إلى مكان وتاريخ الاحتفال، علما أن إسرائيل احتفلت بهذا المناسبة في 26 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت دولة الاحتلال والمغرب استئناف علاقاتها الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

المصدر / وكالات
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