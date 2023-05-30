بنزيمة يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم الفرنسي وقائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، سيخوض الأحد المقبل، آخر مباراة له بقميص النادي الملكي، أمام أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الليغا الإسبانية على ملعب سانتياغو برنابيو.



وأفاد تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء، أن بنزيما يدرس بجدية بالغة العرض الضخم المغري الذي وصله من السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.



وأشار التقرير إلى أن صاحب الكرة الذهبية يتجه لقبول العرض السعودي وأنه سيخوض آخر مواجهة له بألوان ريال مدريد الأحد المقبل عند استقبال أتلتيك بيلباو على ميدان سانتياغو برنابيو.



وذهبت "موندو" أبعد من ذلك، استنادًا إلى مصادرها من داخل أسوار "البيت الملكي"، عندما قالت إن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز "ستحترم قرار كريم بنزيما مهما كان اختياره؛ لأنه يَعتبر أن وضعه كأسطورة يمنحه كل الحق في تقرير مستقبله".



وأوضح التقرير أن المهاجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو/ حزيران المقبل والذي كان حرًّا في التفاوض مع أي فريق منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، حصل على تجديد مضمون لعقده لمدة عام آخر مع الريال بعد فوزه بالكرة الذهبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقد أكد ذلك المدرب كارلو أنشيلوتي بنفسه مؤخرًا في مؤتمر صحفي.



وختم التقرير، أنه في حال قرر بنزيما قبول العرض السعودي رسميًّا، فسيخلط حسابات ريال مدريد الذي يتحتم عليه التحرك سريعًا لجلب خليفة له من المهاجمين رفيعي المستوى، وليس بديلًا له يساعده مثلما كان يستعد الفريق للقيام به.



يُذكر أن شبكة "ريفيلو" الإسبانية، كانت قد كشفت يوم الإثنين عن فحوى العرض السعودي الضخم إلى بنزيما، والذي يمتد لموسمين مقابل 200 مليون يورو خالية من أي رسوم، فضلًا عن امتيازه باختيار النادي الذي يلعب له ومنطقة الإقامة وتمتعه بكامل حقوق الإعلانات.

المصدر / فلسطين اونلاين