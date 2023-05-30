قاسم: دلالات عميقة تركتها عملية "طولكرم" الفدائية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن عملية إطلاق النار الفدائية في طولكرم شمالي الضفة الغربية، كان لها بصمة خاصة، ودلالات عميقة.

وأشار قاسم في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إلى أن العملية تأتي بعد عدوان واسع على قطاع غزة، كان من أهدافه وقف حالة الإسناد للمقاومة في الضفة الغربية.

ولفت إلى أهمية توقيت العملية التي "جاءت بعد تنظيم ما يسمى بمسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون في القدس المحتلة، وبعد تزايد العدوان على الضفة الغربية".

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وأشاد قاسم بالعملية التي اعتبرها بمثابة "هزة حقيقة للوهم الذي يحاول أن يروجه الاحتلال عن قدرته على حسم المعركة" موضحا أنها أعطت معنى إضافياً "عنوانه قدرة المقاومة في الضفة على مفاجأة الاحتلال، والتصرف بطريقة جريئة وغير متوقعة".

يذكر أن مستوطن إسرائيلي قُتل اليوم قرب مستوطنة "حرميش"، بعد استهداف مركبته بالرصاص شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وقال ضابط إسرائيلي، إن "العملية تم تنفيذها عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن وأمطرتها بوابل من الرصاص، حيث أصيب المستوطن مئير تماري، بجراح بالغة ما لبث أن فارق الحياة في المستشفى متأثراً بجراحه".

المصدر / فلسطين أون لاين