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12 مرشَّحًا يتنافسون على 7 مقاعد في انتخابات شباب رفح

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بعد انسحاب الدكتور عمر قشطة 

12 مرشَّحًا يتنافسون على 7 مقاعد في انتخابات شباب رفح

30 مايو 2023 . الساعة 21:47 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

قرَّر الدكتور عمر قشطة الانسحاب من انتخابات مجلس إدارة نادي شباب رفح، قبل ساعات من انتهاء الفترة المحدَّدة للانسحاب والتي تمَّ تمديدها لعدَّة ساعات قبل أن تنتهي في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء.

وشهدت الساعات الماضية تحرّكات مكثَّفة لاختيار قائمة توافقية، إلا أن غالبية المرشحين فضلوا خوض الانتخابات.

ومن المقرَّر أن تجري الانتخابات يوم الجمعة المقبل، حيث يتنافس فيها 12 مرشحًا على 7 مقاعد للدورة الإنتخابية 2023-2026.

وتمسك 12 مرشحًا بحقهم في المشاركة بالعملية الانتخابية وهم: إسماعيل أبو نجا وفريد الخطيب وميسرة لافي ومحمد موافي وعبد الفتاح عزام وعصام قشطة ونضال بربخ والدكتور صالح النمس وجهاد الشاعر ومحمود قشطة وعيسى النحال.

وسبق لجميع المتقدّمين العمل بمجلس إدارة شباب رفح في دورات انتخابية سابقة، باستثناء أربعة من المرشحين هم محمد موافي وميسرة لافي وياسر بربخ وجهاد الشاعر وستكون المرة الأولى لهم حال نجاحهم في الانتخابات.

وسيتم عرض القائمة النهائية للمرشحين بداية من صباح الأربعاء حتى الانتهاء من عملية الاقتراع، حيث سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية بعدها بيومين على أن يتمَّ انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي شباب رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شباب رفح #انتخابات

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