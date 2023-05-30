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هنية يهاتف أردوغان مهنّئًا بفوزه بالانتخابات الرئاسية

30 مايو 2023 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" مساء اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهنَّأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا، متمنّيًا كل الخير لتركيا في ظل رئاسته المستحقة.

وعبَّر رئيس الحركة عن ثقته بمواقف الرئيس التركي الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في وطنه وقدسه.

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كما بارك للشعب التركي بكل مكوّناته هذا النموذج الديموقراطي المتميّز.

من جانبه، عبَّر الرئيس أردوغان عن شكره لهذه التهنئة، مؤكدًا أنه سيواصل موقفه الثابت في دعم أشقائه في فلسطين وحقوقهم العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تركيا #حماس #رجب طيب أردوغان #إسماعيل هنية

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