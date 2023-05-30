تشكيل مجلس إدارة توافقي لنادي أهلي النصيرات

غزة/ مؤمن الكحلوت:

صادق المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تشكيل مجلس إدارة جديد لنادي أهلي النصيرات، بالتوافق بين حركتي فتح وحماس، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والحركية.

وحضر الجلسة التي عقدت بمقر نادي أهلي النصيرات، عيد مصلح رئيس اللجنة الرياضية لحركة حماس بالمنطقة الوسطى، وهشام أبو زايد رئيس المكتب الحركي الرياضي لحركة فتح، ويحي الخطيب مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وكرم أبو مدين مدير مكتب المنطقة الوسطي في المجلس الأعلى.

وتم التوافق على تعيين الدكتور أحمد الواوي رئيسا للنادي، ووائل خليفة نائبا، على أن يتبادل الشخصيتان فترة الرئاسة بينهما خلال فترة ولاية مجلس الإدارة.

وتكلف حامد جرادة بمنصب أمين الصندوق، وماجد العفش أمينا للسر، والدكتور نبيل أبو رحمة مسئولا لملف العلاقات العامة.

وسيكون الكابتن عزمي أبو حبل مشرفا رياضيا، وعلي الحاج مسئولا لملف قطاع الناشئين والأكاديمية، وحسين الخطيب للمشاريع والتنمية.

وتعهد أعضاء المجلس على التعاون للتطوير والنهوض بالنادي، لعودته لأمجاده خلال الفترة القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين