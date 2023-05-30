فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصداقة يوافق على رحيل حارسه معارا

رامي حمادة يقود المكبر لنهائي "القدس والكرامة" على حساب هلال القدس

بكيرات: 35 منظَّمة استيطانية تسعى لتهويد القدس والأقصى

أطعمة تساعدك على التخلّص من التوتّر

أول نادٍ يعكف على تشكيل فريق متخصّص بلعبة كرة القدم الشاطئية

هيئة "المعابر" تنهي توسعة صالة الوصول بمعبر رفح البري

تقرير: الاحتلال يصدر 58 أمرًا عسكريًّا لاستهداف قطاع المياه في الضفة

تجدّد الاشتباكات في الخرطوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار

مسيرات للمثليين وحفلات على أسوار الأقصى.. ودعوات للتصدّي

إعلام الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسير "ناصيف" بظروف صعبة

الصداقة يوافق على رحيل حارسه معارا

30 مايو 2023 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
...
غزة/ فلسطين أون لاين:

وافق نادي الصداقة الرياضي على منح  حارسه الشاب محمود مطر فرصة لخوض تجربة خارج أسوار النادي على سبيل الإعارة، بناءً على طلب اللاعب الطامح لإثبات إمكانياته.

وظهر مطر في الموسم الماضي مع الصداقة في عدة مباريات، وقدم مستويات قوية ولافتة خاصة وأنه سبق له خوض تجربة مع الزيتون على سبيل الإعارة.

ويتميز الشاب مطر بقدرات عالية حيث شارك مع الصداقة في إحدى بطولات كرة الشاطئية ونال إشادة المتابعين، ويمتاز بطوله الفارع وقوة جسمانية ساعدته على التألق في حراسة المرمى.

وتسعى عدة أندية للاستفادة من الحارس الشاب في الموسم المقبل، إلا أنه لم يحدد النادي الذي سينتقل إليه حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الصداقة #كرة القدم #الزيتون #دوري غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة