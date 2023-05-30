الصداقة يوافق على رحيل حارسه معارا

غزة/ فلسطين أون لاين:

وافق نادي الصداقة الرياضي على منح حارسه الشاب محمود مطر فرصة لخوض تجربة خارج أسوار النادي على سبيل الإعارة، بناءً على طلب اللاعب الطامح لإثبات إمكانياته.

وظهر مطر في الموسم الماضي مع الصداقة في عدة مباريات، وقدم مستويات قوية ولافتة خاصة وأنه سبق له خوض تجربة مع الزيتون على سبيل الإعارة.

ويتميز الشاب مطر بقدرات عالية حيث شارك مع الصداقة في إحدى بطولات كرة الشاطئية ونال إشادة المتابعين، ويمتاز بطوله الفارع وقوة جسمانية ساعدته على التألق في حراسة المرمى.

وتسعى عدة أندية للاستفادة من الحارس الشاب في الموسم المقبل، إلا أنه لم يحدد النادي الذي سينتقل إليه حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين