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بكيرات: 35 منظَّمة استيطانية تسعى لتهويد القدس والأقصى

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بكيرات: 35 منظَّمة استيطانية تسعى لتهويد القدس والأقصى

30 مايو 2023 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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قال الشيخ ناجح بكيرات نائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 35 منظَّمة استيطانية تعمل على تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك بطرق مختلفة.

وأوضح بكيرات، أن حكومة الاحتلال وضعت مدينة القدس في دائرة الاستهداف كمَّاً ونوعًا بطريقةٍ مُختلقة عن استهدافها على مدار العقود الماضية. 

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ونبَّه إلى أن استهداف الاحتلال للقدس أصبح عَلنيًا ومُتسارعًا، ويشمل جميع نواحي الحياة، من خلال تحوّل كامل ومُمنهج يهدف للتعجيل بخلق عاصمةٍ يهودية برموز توراتية، وصولاً "للهيكل المزعوم"، وطمس كلّ ما هو إسلامي وفلسطيني.

وأكد الشيخ بكيرات أن إعمار المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه، هو الركيزة الأساسية لتحطيم كل المُخطّطات الإسرائيلية، والوعي بأنّ الاحتلال إلى زوال.

وانطلقت اليوم دعوات فلسطينية بضرورة التصدّي لعمليات التدنيس الواسعة التي تتعرَّض لها مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى بشكل خاص.

ودعا نشطاء مقدسيون للحشد في المدينة المحتلة، لحمايتها من مسيرة "المثليين" التي ستقام يوم الخميس القادم بحماية قوات الاحتلال التي استدعت 2000 من عناصرها لتأمين المسيرة.

وفي انتهاك خطير وتصعيد للحرب الدينية، يستعد الاحتلال لتنظيم حفل استيطاني تهويدي في القصور الأموية قرب الأقصى يوم الجمعة القادم، في محاولة لتزييف معالم القصور وتمرير روايته التوراتية لخداع العالم حول حقيقة هويتها الإسلامية.

المصدر / حرية نيوز
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