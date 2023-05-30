أول نادٍ يعكف على تشكيل فريق متخصّص بلعبة كرة القدم الشاطئية

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن مجلس إدارة نادي الصداقة الرياضي عن نيته تشكيل فريق متخصص بلعبة كرة القدم الشاطئية، للمشاركة في البطولات المستقبلية التي سيُنظّمها اتحاد اللعبة.

وأكد النادي، أنه سيُعلن قريباً عن فتح المجال أمام الراغبين بالانتساب للفريق، على أن يبدأ التدريب والإعداد، بعد الإعلان عن موعد البطولة القادمة، ليكون بذلك أول نادٍ في فلسطين يُشكّل فريقًا خاصًّا باللعبة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور حازم شحادة، إن النادي سيُولي اهتماماً باللعبة، من أجل تطويرها بعد الإنجازات التي تمَّ تحقيقها خلال الفترة السابقة، وسيعمل على عقد ورشة عمل للتعريف بقوانينها، وتوفير كل مقوّمات النجاح للفريق.

يُذكر أن فريق الصداقة توّج بلقب أول نسخة من بطولة كرة القدم الشاطئية عام 2015، كما أن لاعبيه هم من القوام الرئيس للمنتخب منذ تشكيله عام 2010.

ومن جهة أخرى، كرَّم مجلس إدارة نادي الصداقة أبناءه (سامي سالم" المدرب"، وفادي جابر، ومحمد بلح)، الذين شاركوا مع منتخب الكرة الشاطئية في بطولة كأس العرب مؤخراً، وساهموا بحصوله على المركز الثالث في إنجاز جديد للكرة الفلسطينية.