تجدّد الاشتباكات في الخرطوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار

تجدَّدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الثلاثاء، رغم توقيع الطرفين اتفاقًا لتمديد وقف إطلاق النار لمدَّة 5 أيام.

وأفاد شهود عيان، أن الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" تجدَّدت في منطقة غربي مدينة أم درمان.

وبحسب الشهود، فإن منطقة جنوبي العاصمة الخرطوم، شهدت انفجارات قويَّة، فيما سمعت أصوات إطلاق نار، وسط تحليق للطيران العسكري.

ومساء الإثنين، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، اتفاق الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما، لمدَّة 5 أيام إضافية.

وكانت قد انتهت مساء الإثنين، مدَّة اتفاق معلن بين الجيش و"الدعم السريع" لوقف إطلاق النار قصير الأمد لـ7 أيام وترتيبات إنسانية، برعاية سعودية أمريكية.

ومساء 22 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" لمدَّة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلَّح المستمر منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي.

المصدر / الأناضول