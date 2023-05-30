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إعلام الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسير "ناصيف" بظروف صعبة

30 مايو 2023 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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القيادي رأفت ناصيف (أرشيفية)

قال مكتب إعلام الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهدافها للأسير القيادي في حركة "حماس" رأفت ناصيف (58 عامًا) من سكان طولكرم، بزجّه بالعزل الانفرادي منذ 5 أشهر متواصلة، بظروف صعبة.

وأوضح المكتب أن القيادي ناصيف يعاني من اعتقال إداري منذ 12 شهرًا دون تهمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة واضحة للشرائع والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن القيادي ناصيف أمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 سنة منها 13 سنة في الاعتقال الإداري الظالم.

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ويعاني القيادي ناصيف من أمراض عدَّة من جرَّاء سنوات الاعتقال الطويلة، منها مرض الشقيقة الذي يلازمه منذ سنوات، إلى جانب القرحة في المعدة، وفق مكتب إعلام الأسرى.

ودعا المكتب جميع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الظروف الاعتقالية الصعبة التي يعاني منها القيادي ناصيف والضغط باتجاه الإفراج الفوري عنه.

كما دعا المؤسسات الحقوقية والرسمية إلى ضرورة العمل الفعّال ضد الاعتقال الإداري الظالم، والإفراج عن المعتقلين الإداريين كافة، من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #سجون الاحتلال الإسرائيلي #رأفت ناصيف

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