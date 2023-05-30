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الاحتلال يقتحم بلدة يعبد وقوات خاصة تعتقل شابًّا من طولكرم

30 مايو 2023 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تصادر تسجيلات كاميرات المراقبة بعد اقتحامها بلدة يعبد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة يعبد في جنين، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال شابًّا من طولكرم.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تسجيلات كاميرات مراقبة، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد من الجهة الغربية وأطراف من قرية زبدة وشنَّت حملات تمشيط وتفتيش واسعة واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

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كما نصبت قوات الاحتلال عدَّة حواجز عسكرية في محيط البلدة وقراها المجاورة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم، شابًّا من الحي الجنوبي بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "مستعربين" داهموا "كشكًا" تجاريًّا عند دوار السلام، في الحي الجنوبي من مدينة طولكرم، واعتقلوا الشاب محمد عصام عودة (29 عامًا).

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم"، أدَّت لمقتل مستوطن بعد إصابته بجروح خطيرة.

وتأتي عملية إطلاق النار بعد وقت قليل من إعلان جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده بعبوة ناسفة، خلال اشتباكات مع المقاومين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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