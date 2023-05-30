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أسفرت عن مقتل مستوطن

"تختلف عن سابقاتها".. الاحتلال ينشر تفاصيل جديدة حول عملية "حرميش"

30 مايو 2023 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
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نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل جديدة حول عملية مستوطنة "حرميش"، اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، بعد استهداف مركبته بالرصاص شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قوله: إن "عملية اليوم تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد"، مشيرًا إلى أن "خلية منظمة تقف خلفها وخططت لها جيداً".

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ونوه الضابط إلى أن "العملية تم تنفيذها عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن وأمطرتها بوابل من الرصاص، حيث أصيب المستوطن مئير تماري، بجراح بالغة ما لبث أن فارق الحياة في المستشفى متأثراً بجراحه".

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فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن عدد القتلى في صفوف المستوطنين، ارتفع بعد عملية اليوم إلى 20 منذ بداية العام 2023، مشيرة إلى أن القتيل استُهدف بسبع رصاصات من بندقية "M-16".

المصدر / فلسطين أون لاين
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