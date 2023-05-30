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وقفات تضامنية مع الأسرى المرضى بسجون الاحتلال في عدة مدن بالضفة الغربية

30 مايو 2023 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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طالب مشاركون خلال وقفات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الأسرى، لا سيما المرضى منهم، ووقف سياسة القمع والإذلال بحقهم.

ونُظمت هذه الوقفات في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله وجنين بالضفة الغربية، بمشاركة القوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى.

وأدان المتحدثون خلال الوقفات، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، خاصة المرضى منهم، مطالبين العالم بالتحرك العاجل للإفراج الفوري عن الأسرى.

ودعَوا جميع الفلسطينيين في الضفة  وأراضي الـ48 وغزة، إلى التحرك والتظاهر من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى كافة، وإلى تفعيل وتعميم المشاركة في حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، وكل ما يتعلق بالنشاطات والوقفات الإسنادية.

وأشار المتحدثون، إلى أن عدد الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير، منهم 200 حالة مصابة بمرض مزمن، و23 مريضا بالسرطان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى. فيما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد 554 أسيرا، من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي والذي يقضى أعلى حكماً مدته 67 مؤبدا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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