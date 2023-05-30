باريس سان جيرمان يخطّط لضم قائد أرسنال

يراقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باهتمام بالغ النرويجي مارتن أوديغارد، قائد أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي 2022-23؛ إذ يخطّط للتعاقد مع اللاعب لتعزيز خط وسطه في الميركاتو الصيفي الذي سيشهد رحيل العديد من لاعبيه؛ أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



كان أوديغارد أحد أفضل اللاعبين في أرسنال هذا الموسم؛ إذ سجَّل 15 هدفًا وقدَّم 8 تمريرات حاسمة في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساعد "المدفعجية" في المنافسة على لقب "البريميرليغ"، واحتلال صدارة جدول الترتيب في العديد من الجولات، وذلك منذ أكثر من عقد من الزمان.



وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن باريس سان جيرمان يتطلَّع لتقديم عرض استثنائي لأوديغارد، من أجل إقناع النجم البالغ من العمر 24 عامًا بالانتقال إلى صفوفه في الصيف القادم.



وأوضحت الصحيفة، أن العملاق الفرنسي قد يجد صعوبة في إقناع النرويجي بمغادرة ملعب الإمارات هذا الصيف؛ لكون الدولي النرويجي يعد مفتاح خطط المدرب ميكيل أرتيتا للمضي قدمًا، وهو سعيد أيضًا بالحياة في لندن.



ويمتلك أرسنال ميزانية انتقالات تبلغ نحو 180 مليون جنيه إسترليني قابلة للزيادة في حال بيع بعض لاعبيه، لكن النادي يتمسَّك بخدمات أوديغارد؛ لأنه يتطلع إلى التتويج باللقب بعد الاكتفاء بالمركز الثاني في الموسم الماضي.



وفي سياق متصل، دخل نادي العاصمة الفرنسية، السباق على هدف تشيلسي مانويل أوغارتي، نجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي. ويملك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، بند شراء بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني، وتلقى ناديه عرضًا رسميًا لضمه من باريس سان جيرمان، في حين يسعى أستون فيلا للتعاقد معه أيضًا بعد التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

المصدر / فلسطين اونلاين