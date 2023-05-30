ميسي إلى الهلال السعودي.. تفاصيل صفقة القرن

أكَّد الصحفي الفرنسي بموقع "فوت ميركاتو"، سانتي أونا، أن عائلة النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وافقت بالفعل على العرض الضخم المقدم من الهلال السعودي، بانتظار موافقة اللاعب لإتمام الصفقة.



وقال أونا: "عائلة ليونيل ميسي والمقربون منه قبلوا عرض الهلال السعودي، لكن "البرغوث" ما زال يرغب في العودة إلى برشلونة، وسينتظر عرض النادي الكتالوني".



وتابع الصحفي الفرنسي: "عرض الهلال السعودي يبلغ 1.2 مليار يورو مقابل ضم ميسي لسنتين. الراتب السنوي للنجم الأرجنتيني سيبلغ 600 مليون يورو، وهو 3 أضعاف ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو مع النصر".



وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو/ حزيران القادم، حيث أكدت تقارير متطابقة أن اللاعب قرر عدم تجديد عقده والرحيل نهاية الموسم الحالي، مع وجود اهتمام من الهلال وبرشلونة وإنتر ميامي الأمريكي بدرجة أقل.



ويعطي الأرجنتيني الأولوية لفريقه السابق برشلونة الإسباني من أجل استئناف مسيرته، لكن عودته إلى النادي الكتالوني لن تكون سهلة؛ بسبب قوانين اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني على "البلوغرانا" والأزمة المالية التي يمر بها الفريق.



وينتظر النادي الكتالوني رد الليغا على خطته للموسم المقبل ليقدم عرضه الرسمي لميسي من أجل إعادته إلى الفريق، مع ظهور تقارير تشير إلى استعداد بطل العالم 2022 إلى تقديم تنازلات مالية كبيرة من أجل تحقيق حلمه بالعودة.



جدير بالذكر أن ميسي لعب 16 موسمًا مع برشلونة، خاض فيها 778 مواجهة، محرزًا 672 هدفًا مع تقديم 303 تمريرات حاسمة، ورحل عن الفريق عام 2021 نحو باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

المصدر / فلسطين اونلاين