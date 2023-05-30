صندوق دعم الشباب يعلن فتح باب التسجيل لقروض الزواج

أعلن صندوق دعم الشباب التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة عن بدء التسجيل للاستفادة من الدورة الجديدة من برنامج القرض الحسن للزواج.

وبيَّن الصندوق أن الفئة المستهدفة هم الشباب المقبلون على الزواج من عمر 22 إلى 35 عامًا.

وأوضح أنَّ القرض بمبلغ 2000$ والسداد سيكون بقيمة 50$ شهرياً، على أن يبدأ التسجيل صباح يوم الأحد 4/6/2023 ويستمر حتى الخميس 8/6/2023.

وعن آلية التسجيل بيَّن الصندوق أن التسجيل للاستفادة من القرض إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: www.pysf.ps.