الفيصلي يتخذ قراره النهائي بخصوص استكمال بطولة القدس والكرامة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي الفيصلي الأردني عن قراره النهائي بخصوص استكمال الفريق لبطولة القدس والكرامة التي ينظّمها الاتحادان الفلسطيني والأردني لكرة القدم، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام غريمه الوحدات والتي جرت بينهما على إستاد الشهيد فيصل الحسيني.

وعلى الرغم من المساعي الحثيثة التي جرت في الساعات الماضية، إلا أن الفيصلي تمسَّك بقرار الانسحاب من البطولة.

وقال النادي في بيان رسمي: "قرَّر مجلس الإدارة عودة بعثة الفريق، والبدء بترتيبات العودة إلى العاصمة عمان بأسرع وقت ممكن".

وأضاف الفيصلي: "جاء ذلك بناء على ما جرى من أحداث مؤسفة نتيجة سوء التنظيم الواضح خلال مباراة الوحدات ببطولة القدس والكرامة، وحفاظًا على سلامة بعثة النادي وما تقتضيه مصلحة الفيصلي".

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وأكد الفيصلي على :"متانة العلاقات الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني".

وشدَّد البيان على أن مشاركة الفيصلي "جاءت تقديرًا ومحبة لاسم البطولة ومكان إقامتها، لارتباط الأردنيين الوثيق بها، ولمكانتها الراسخة في قلوبهم، والتي أكدوا عليها عبر التاريخ بدمائهم الزكية ومواقفهم الصلبة التي لا تلين".

وأشار الفيصلي إلى أن" الأحداث المؤسفة التي وقعت من الأطراف كافَّة، تسبَّبت في حالة من الاحتقان داخل الملعب، إذ تعرَّضت بعثة النادي للاعتداء".

وأوضح "أنه حفاظًا على الوحدة الوطنية التي هي على رأس أولوياتنا، وللعلاقات التي تربط الفيصلي مع الأشقاء الفلسطينيين، تمَّ التجاوز عن الإساءة، أنها لن تنال إطلاقًا من لحمتنا ووحدتنا الوطنية العربية".

وثمَّن الفيصلي زيارة رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب لبعثة الفريق بعد العودة لمقر الإقامة، واعتذاره عن الأحداث المؤسفة التي رافقت المباراة، الأمر الذي يؤكد الترابط الاجتماعي القوي بين الشعبين الشقيقين.

وتوقَّفت المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أثَّر اعتراض لاعبي الفيصلي على الحكم براء أبو عيشة الذي احتسب مخالفة لصالح الوحدات بعد تدخل عنيف من لاعب الفيصلي أنس بني ياسين على زيد القنبر مهاجم الوحدات، ليعترض لاعبو الفيصلي بشكل عنيف وصل لحدِّ الاعتداء على حكم المباراة.

وزادت وتيرة الأحداث خلال توقف المباراة بعد اعتداء لاعبي الفيصلي على بعض المشجّعين الذين نزلوا أرضية الملعب، لتفشل كل محاولات تهدئة الأوضاع في الملعب بعد نزول جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لأرضية الملعب من أجل السيطرة على الموقف.

وغادر لاعبو الفريقين المستطيل الأخضر دون أن يطلق الحكم براء أبو عيشة صافرة النهاية، بعد توقفها في الدقيقة 90+1 حيث كانت تشير النتيجة للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان من المقرَّر أن يتجه الفريقان لركلات الترجيح حال استمرار التعادل بينهما.