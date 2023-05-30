خلال 7 أيام... إغلاق 6 محطات غاز و307 نقطة تعبئة عشوائية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة إغلاق 6 محطات غاز قامت بتزويد الغاز للنقاط العشوائية، وإغلاق 307 نقاط غاز عشوائية، ومصادرة 403 أسطوانات حجم كبير، خلال الأيام السبعة الماضية.

وبيّنت أنّ الطواقم الحكومية المختصة تواصل جهودها للقضاء على نقاط الغاز العشوائية، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.

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وطالب الدفاع المدني المواطنين بالإبلاغ عن أية نقاط غاز عشوائية من خلال الاتصال على الرقم (109) للعمليات المركزية.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أكد أنّ الإجراءات الحكومية الجارية فيما يخص محاربة نقاط الغاز العشوائية، تهدف لمعالجة الظاهرة ككل، بما في ذلك تصويب نشاط المحطات في هذا الجانب.

وقال في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات تهدف كذلك لضبط وتنظيم عمل الموزعين، لضمان انتهاء هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة وأرواح المواطنين.