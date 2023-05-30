فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ميسي إلى الهلال السعودي.. تفاصيل صفقة القرن

ليفربول يكشف هوية مديره الرياضي الجديد

صندوق دعم الشباب يعلن فتح باب التسجيل لقروض الزواج

مورينيو يحلم بلقب سادس أمام إشبيلية الساعي لإنجاز جديد في الدوري الأوروبي

الفيصلي يتخذ قراره النهائي بخصوص استكمال بطولة القدس والكرامة

خلال 7 أيام... إغلاق 6 محطات غاز و307 نقطة تعبئة عشوائية

قاسم: عملية حرميش تثبت قدرة المقاومة في الضفة على مفاجأة الاحتلال

حنيني: عملية "حرميش" رد طبيعي وبطولي على اقتحامات الاحتلال الهمجية

بايرن ميونيخ يُعيد جواو كانسيلو لمانشستر سيتي

برشلونة يقترب من الإعلان عن أولى صفقاته الصيفية

خلال 7 أيام... إغلاق 6 محطات غاز و307 نقطة تعبئة عشوائية

30 مايو 2023 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
...
خلال 7 أيام... إغلاق 6 محطات غاز و307 نقطة عشوائية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة إغلاق 6 محطات غاز قامت بتزويد الغاز للنقاط العشوائية، وإغلاق 307 نقاط غاز عشوائية، ومصادرة 403 أسطوانات حجم كبير، خلال الأيام السبعة الماضية.

وبيّنت أنّ الطواقم الحكومية المختصة تواصل جهودها للقضاء على نقاط الغاز العشوائية، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.

اقرأ أيضًا: 327 زيارة ميدانية حكومية لضبط النقاط العشوائية لتعبئة الغاز بغزة

وطالب الدفاع المدني المواطنين بالإبلاغ عن أية نقاط غاز عشوائية من خلال الاتصال على الرقم (109) للعمليات المركزية.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أكد أنّ الإجراءات الحكومية الجارية فيما يخص محاربة نقاط الغاز العشوائية، تهدف لمعالجة الظاهرة ككل، بما في ذلك تصويب نشاط المحطات في هذا الجانب.

وقال في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات تهدف كذلك لضبط وتنظيم عمل الموزعين، لضمان انتهاء هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الدفاع المدني #محطات الغاز #نقاط بيع الغاز العشوائية #تعبئة الغاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة