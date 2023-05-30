فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: عملية حرميش تثبت قدرة المقاومة في الضفة على مفاجأة الاحتلال

حنيني: عملية "حرميش" رد طبيعي وبطولي على اقتحامات الاحتلال الهمجية

بايرن ميونيخ يُعيد جواو كانسيلو لمانشستر سيتي

برشلونة يقترب من الإعلان عن أولى صفقاته الصيفية

مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال طولكرم

عودة المستوطنين إلى "حومش".. سرقة مزيد من الأرض وتهديد لحياة المواطنين

قاسم: قيادة السلطة تواطأت مع الاحتلال لإفراغ المنظمة من مضامينها

مستوطنون ينصبون خيامًا على أراضي المواطنين غرب سلفيت

شؤون اللاجئين بالتشريعي: العودة حق راسخ لدى الجيل الفلسطيني ولا تنازل عنه

أبو بكر: الأسرى الإداريون على موعد مع الإضراب المفتوح

قاسم: عملية حرميش تثبت قدرة المقاومة في الضفة على مفاجأة الاحتلال

30 مايو 2023 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
...
قاسم: عملية حرميش تثبت قدرة المقاومة في الضفة على مفاجأة الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم إن العملية البطولية على مدخل مستوطنة "حرميش " شمال طولكرم ، تثبت قدرة المقاومة في الضفة الغربية على مفاجأة جيش الاحتلال بمكان وتوقيت ضرباتها، بالرغم من كل حالة الاستنفار للمنظمة الأمنية الصهيونية.

وأكد قاسم في تصريح اليوم الثلاثاء أن المقاومة ستواصل تسديد ضرباتها دفاعاً عن شعبها ومقدساتها وأرضها، وللرد على عدوان الاحتلال المتصاعد.

اقرأ أيضا: مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال طولكرم

وأضاف أن المقاومة في الضفة الغربية تتحرك من منطقة لأخرى وتواصل تمددها، أمام عجز صهيوني كامل لوقفها أو كسرها

وكان مستوطن قُتل اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار قرب المستوطنة المذكورة، ما أدى إلى إصابة المستوطن بجروح خطيرة.

 وأعلن مستشفى "هليل يافه" وفاة المستوطن الذي أُصيب بجروح خطيرة، بعدما وصل المستشفى في حالة حرجة وعجزت محاولات إنقاذ حياته.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حركة حماس #طولكرم #عملية إطلاق نار #الضفة الغربية #عملية حرميش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة