قاسم: عملية حرميش تثبت قدرة المقاومة في الضفة على مفاجأة الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم إن العملية البطولية على مدخل مستوطنة "حرميش " شمال طولكرم ، تثبت قدرة المقاومة في الضفة الغربية على مفاجأة جيش الاحتلال بمكان وتوقيت ضرباتها، بالرغم من كل حالة الاستنفار للمنظمة الأمنية الصهيونية.

وأكد قاسم في تصريح اليوم الثلاثاء أن المقاومة ستواصل تسديد ضرباتها دفاعاً عن شعبها ومقدساتها وأرضها، وللرد على عدوان الاحتلال المتصاعد.

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وأضاف أن المقاومة في الضفة الغربية تتحرك من منطقة لأخرى وتواصل تمددها، أمام عجز صهيوني كامل لوقفها أو كسرها

وكان مستوطن قُتل اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار قرب المستوطنة المذكورة، ما أدى إلى إصابة المستوطن بجروح خطيرة.

وأعلن مستشفى "هليل يافه" وفاة المستوطن الذي أُصيب بجروح خطيرة، بعدما وصل المستشفى في حالة حرجة وعجزت محاولات إنقاذ حياته.

المصدر / فلسطين أون لاين