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حنيني: عملية "حرميش" رد طبيعي وبطولي على اقتحامات الاحتلال الهمجية

30 مايو 2023 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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حنيني: عملية "حرميش" رد طبيعي وبطولي على اقتحامات الاحتلال الهمجية

بارك القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني عملية إطلاق النار في مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم، مؤكدا أنها رد طبيعي وبطولي على الاقتحام الهمجي الذي نفذه الاحتلال لمخيم نور شمس الليلة الماضية.

وشدد حنيني، اليوم الثلاثاء على أن العملية تعكس الجاهزية العالية لأبطال شعبنا ومقاومينا رفاق الشهيد القسامي المجاهد أمير أبو خديجة.

وأكد أن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد قوي، مشيرا إلى أن تأهب شعبنا واستعداداته للتصدي للعدوان ستستمر وتتضاعف، ومشاهد البطولة التي عاينها الاحتلال في طولكرم ونابلس وأوقعت فيه إصابات محققة الليلة الماضية هي ثقافة شعب لا يعرف التراجع، ويصر على استرداد حقوقه مهما غلت الأثمان.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "نشد على أيدي أبطال شعبنا في طولكرم وسائر أرجاء ضفة الإباء، لنؤكد أن المسجد الأقصى سيبقى عنوان انتفاضة شعبنا وكرامته، والضفة الغربية خزان الثورة والمقاومة الباسلة التي تنجب كل يوم أبطالا يسيجون الوطن بالمهج والأرواح".

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