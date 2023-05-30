بايرن ميونيخ يُعيد جواو كانسيلو لمانشستر سيتي

اتخذ بايرن ميونخ الألماني قرارًا حاسمًا بعدم تفعيل بند شراء عقد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، بانتظار إعادته إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة.



وبحسب خبير الانتقالات "فابريزيو رومانو"، فإن بايرن ميونخ لا ينوي دفع (70) مليون يورو، نظير شراء عقد كانسيلو بصورة نهائية، بعد خوضه منافسات النصف الثاني من هذا الموسم معارًا إلى العملاق البافاري.



ويرى بايرن ميونخ أن امتلاكه لاعبين بحجم الكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي بنيامين بافارد إلى جانب المغربي نصير مزراوي، لا يجعله بحاجة إلى دفع مبلغ كبير للتعاقد مع كانسيلو، وهي الأموال التي يمكن توفيرها لتمويل صفقات أكثر أهمية في مناطق الهجوم.



ويخطط بايرن ميونخ لثورة كبيرة في صفوفه، بعد رحيل الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وسط شائعات تؤكد قرب رحيل المدرب الجديد توماس توخيل، وإبرام تعاقدات جديدة إلى جانب التخلي عن لاعبين كبار يتقدمهم توماس مولر وليون غوريتسكا وجواو كانسيلو.



وتأتي هذه الأنباء لتزيد الغموض حول مستقبل كانسيلو، البالغ من العمر (29) عامًا، والذي تجمعه علاقة سيئة بالإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مما يجعله قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي هذا الصيف.

المصدر / فلسطين اونلاين