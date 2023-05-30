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برشلونة يقترب من الإعلان عن أولى صفقاته الصيفية

30 مايو 2023 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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برشلونة يقترب من الإعلان عن أولى صفقاته الصيفية

قالت وسائل إعلام اليوم الإثنين إن برشلونة أنهى الاتفاق بشأن التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي الدولي روبن نيفيز (27 عامًا) من وولفرهامبتون الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية للعام الجاري 2023.

وحسب يومية "أبولا" البرتغالية من مصادرها، فإن النادي الكتالوني توصل لاتفاق نهائي لضم نيفيز مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

توجّه برشلونة إلى نيفيز بعد ضبابية موقف الألماني إيلكاي غوندوغان من الانتقال إلى ملعب "كامب نو"؛ حيث يُرجّح أن يجدد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، كما يرفض ريال سوسيداد التفريط في لاعب وسطه مارتن زوبيميندي.

ويبحث الـ"بلوغرانا" عن لاعب وسط لملء الفراغ الذي سيحدثه رحيل الإسباني المخضرم سيرخيو بوسكيتس (34 عامًا)، حيث وضع أهدافًا عديدة في الميركاتو الصيفي، أبرزها غوندوغان وزوبيميندي، لكن يبدو أن نيفيز هو الأقرب.

ما يشّجع وولفرهامبتون على بيع نيفيز -صاحب 39 مباراة دولية مع البرتغال- أن عقد اللاعب سينتهي في صيف 2024، حيث سيود النادي بيعه هذا الصيف والاستفادة من المقابل المادي بدلًا من خسارته بالمجان في الموسم المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#برشلونة #وولفرهامبتون #روبن نيفيز

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