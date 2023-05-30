مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال طولكرم

قتل مستوطن اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

وكان مقاومن نفذوا عملية إطلاق نار قرب المستوطنة المذكورة، ما أدى إلى إصابة المستوطن بجروح خطيرة.

وأعلن مستشفى "هليل يافه" وفاة المستوطن الذي أُصيب بجروح خطيرة، بعدما وصل المستشفى في حالة حرجة وعجزت محاولات إنقاذ حياته.

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وذكرت قناة "ريشت كان" أنه تم استخدام سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية مزيفة من قِبَل المنفذين الذين أطلقوا النار وأصابت 7 رصاصات جسد المستوطن، وفقًا لزعم القناة.

وبعد العملية، صرح يوسي دغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، قائلاً "أعيدوا وضع الحواجز فورًا... إنهم يصطادونا مثل البط".

تأتي عملية إطلاق النار بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده بعبوة ناسفة خلال اشتباكات مع المقاومين في مخيم نور شرق طولكرم، فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين