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النيابة: حكم بالإعدام شنقاً لمُدان في قضية مقتل مواطن بغزة

30 مايو 2023 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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النيابة: حكم بالإعدام شنقاً لمُدان في قضية مقتل مواطن بغزة

استحصلت نيابة الجنايات الكبرى بغزة، حُكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بقتل مواطن.

وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي وصل "" أنها حصلت على حكم الإعدام بحق المتهم المدان (س. ق)، في القضية الجزائية رقم 2022/1220 نيابة الجنايات الكبرى.

وذكرت أن ذلك تم بعد أن أثبتت النيابة العامة كفاية ما توصلت إليه من أدلة لإسناد تهمة القتل قصداً بحق المتهم المذكور لقتله المجني عليه/ أحمد سليمان أبو قرشين.

وقالت: "إن ذلك تم بمرافعات رصينة أمام الهيئة القضائية الحاكمة، اختتمتها بالمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحق المتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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