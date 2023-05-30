النيابة: حكم بالإعدام شنقاً لمُدان في قضية مقتل مواطن بغزة

استحصلت نيابة الجنايات الكبرى بغزة، حُكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بقتل مواطن.

وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي وصل " " أنها حصلت على حكم الإعدام بحق المتهم المدان (س. ق)، في القضية الجزائية رقم 2022/1220 نيابة الجنايات الكبرى.

وذكرت أن ذلك تم بعد أن أثبتت النيابة العامة كفاية ما توصلت إليه من أدلة لإسناد تهمة القتل قصداً بحق المتهم المذكور لقتله المجني عليه/ أحمد سليمان أبو قرشين.

وقالت: "إن ذلك تم بمرافعات رصينة أمام الهيئة القضائية الحاكمة، اختتمتها بالمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحق المتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين