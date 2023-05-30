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شؤون اللاجئين بالتشريعي: العودة حق راسخ لدى الجيل الفلسطيني ولا تنازل عنه

30 مايو 2023 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
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النائب في المجلس التشريعي عاطف عدوان

قال رئيس لجنة شؤون اللاجئين والمغتربين في المجلس التشريعي عاطف عدوان: "إنّ حقّ العودة راسخ لدى الجيل الفلسطيني وأبناء شعبنا وقضيته الوطنية"، مشددًا أنّ نجاح مؤتمر فلسطينيي أوروبا يؤكد تمسُّكهم بحقوقهم في العودة إلى ديارهم وقراهم الأصلية التي هُجّر منها الفلسطينيون على أيدي العصابات الصهيونية قبل 75 عامًا، وحقهم في التعويض عمّا لحق بهم من أضرار.

وأكد في تصريحات صحفية وصلت "": "أنّ المؤتمر هو تعبير عن رفضهم لكل المؤامرات ومشاريع التوطين والوطن البديل في أيّ بقعة من العالم.

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وشدد عدوان على أنّ هذا المؤتمر الوطني هو رسالة تأكيد للعالم على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأنّ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم هو حقٌّ مقدسٌ لدى كل الفلسطينيين ولا يملك أيّ أحد التصرف به، وهو ثابت وطني كفلته لهم كافة الشرائع السماوية والقوانين والقرارات والأعراف الأممية والدولية وهو حقٌّ نصَّ عليه القانون الدولي الإنساني فردي وجماعي ولن يسقط بالتقادم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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