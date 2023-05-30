مواجهات عند مدخل المغيّر مع قوات الاحتلال

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عند المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، والتي يواصل الاحتلال إغلاق مدخليها الرئيسين لليوم الثامن عشر على التوالي.

من حهتها، أفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الغربي للقرية أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب طلبة المدارس والأهالي، دون أن يُبلّغ عن تسجيل إصابات.

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يُذكر أنّ القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، التي تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

المصدر / فلسطين أون لاين