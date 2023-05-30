تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية أنها الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الإثنين الموافق 19 يونيو/حزيران سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية.

وبناءً على ذلك، ستكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويوم الأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الجمعية في بيان وصل " " أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 حزيران في تمام الساعة 07:37 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهذا هو يوم التحري في كافة دول العالم.

وأشارت الجمعية الفلكية الفلسطينية إلى أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس في جميع الدول العربية والإسلامية في ذلك اليوم، وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات في مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وستكون مرئية بالعين المجردة في الأمريكتين.

ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والإسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 حزيران.

المصدر / فلسطين أون لاين