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توغل آليات الاحتلال شرق غزة وتجريف الأراضي الزراعية

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بالصور توغل آليات الاحتلال شرق غزة وتجريف الأراضي الزراعية

30 مايو 2023 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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توغل آليات الاحتلال شرق غزة

أفادت مصادر محلية، بأنّ عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، توغلت صباح اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين شرق مدينة غزة، وقامت بأعمال تجريف.

وأوضحت المصادر ذاتها أنّ آليات عسكرية تضمُّ جرافات ودبابات توغّلت شرق مدينة غزة، انطلاقًا من موقع "ملكة" العسكري، مطلقة النار وقنابل دخانية حتى يتسنى لها تجريف أراضي المواطنين الزراعية.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويُضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقًا لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021، وتفاهمات وقف إطلاق النار مايو 2023.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #تجريف أراضي #توغل آليات الاحتلال

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