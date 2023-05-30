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الهيئة (302) تُطالب مؤتمر المانحين في نيويورك بتوفير كامل الدعم المالي للأونروا

30 مايو 2023 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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مؤتمر المانحين في نيويورك- أرشيف

طالبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المقرر عقده في نيويورك يوم الجمعة المقبل، بتوفير كامل الدعم المالي للأونروا.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن أونروا أعلنت -في وقت سابق- عن حاجتها لـ 1.3 مليار دولار من أصل الميزانية العامة للوكالة لسنة 2023 والتي تقدر بـ 1.6 مليار دولار.

وأكدت على ضرورة عدم اكتفاء المانحين بتوجيه عبارات الدعم والتأييد والحديث عن أهمية الوكالة وعدم الاستغناء عنها..، والعمل على توفير كامل الدعم المالي كي تتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة.

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وعبَّرت عن قلقها الكبير لتراجع التبرعات المالية حيث "استنزفت الوكالة قدرتها على امتصاص نقص التمويل على مدى قرابة 10 سنوات من التقشف"، وفي الوقت الذي فيه دولا أخبرت الأونروا بانها ستقلص تبرعاتها للوكالة هذا العام.

ودعت المانحين من الدول العربية للمساهمة فيما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للوكالة وفقا لما تعهد به مجلس الجامعة العربية في سنة 1987.

المصدر / فلسطين أون لاين
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