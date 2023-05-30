غزة.. أهالي أسرى "بئر السبع" يتوجهون لزيارة أبنائهم

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، غادرت صباحاً لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت، في تصريح مقتضب، أن 7 من أهالي أسرى "بئر السبع"، توجهوا صباح اليوم، لزيارة 3 أسرى من أبنائهم، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع.

اقرأ أيضاً: تقرير إغلاق "الصليب الأحمر" مكتبها بخان يونس يقلق أهالي الأسرى

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين