إصدار كتاب "الأمن الاقتصادي والتنمية" للباحث "أبو القمصان"

غزة/ رامي رمانة:

صدر عن مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع كتاب "الأمن الاقتصادي والتنمية" للباحث عبد الله أبو القمصان من غزة.

وتبرز أهمية الكتاب على اعتبار أن الأمن الاقتصادي المنفذ الأساس إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويهدف إلى توفير أسباب العيش الكريم، ويُلبي الضروريات والحاجيات، ويُسهم في رفع مستوى الخدمات وفي توفير فرص العمل.

وقال الباحث أبو القمصان: شـهد عالمنـا المعاصـر أحـداثاً عالمية متسـارعة أحـدثت تحـولات جذرية فـي الاقتصـاد العـالمي، وضـعت الشـعوب المختلفـة أمـام متطلبـات وتحديات جديدة، جعلـتهم یبحثـون عـن سـبل مختلفة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم ورغباتهم ومواجهة تحدياتهم، وإنه بـالرغم مـن تنـوع وتعـدد التحديات إلا أن التحديات الاقتصادية تتصـدر المشـهد لارتباطـها بجميع منـاحي الحیـاة.

وأضاف أبو القمصان لصحيفة "فلسطين"، أن التنمية التي تهدف إلى الرفاهية والارتقاء بالمجتمع شكلت أهمية بارزة على الصعيد الدولي، وخاصة في الآونة الأخيرة حيث لوحظ اهتماماً دوليًّا متزايداً موجهاً نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام ومواجهة التحديات المعاصرة عامة، وفي فلسطين على وجه الخصوص.

ويتكون الكتاب الذي يقع في (543) صفحة، من خمسة فصول: الأول؛ يتحدث عن بعض المفاهيم الاقتصادية الهامة، مثل: المشكلة الاقتصادية وعناصر الإنتاج، والأنظمة الاقتصادية كالنظام الاقتصادي الرأسمالي، والاشتراكي، والنظام الاقتصادي في الإسلام، والنظام الاقتصادي المختلط، وموقف النظم الاقتصادية من المشكلة الاقتصادية وسبل علاجها.

أما الفصل الثاني يشمل الأمن الاقتصادي وطرق تحققه، والتدابير الأمنية والوسائل الشرعية لتحقيقه، والأدوار المشتركة في تحقيقه، ودور المؤسسات الحكومية الفلسطينية في تحقيقه، ومفهوم الأمن الغذائي وأبعاده، والمتطلبات الأساسية لتحقيقه، وتحدياته على المستوى الفلسطيني إلى جانب دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر لتحقيق الأمن الاقتصادي، وأساليب مكافحة البطالة والتضخم الاقتصادي.

بينما ضم الفصل الثالث مفردات التنمية الاقتصادية المستدامة، وطرق تحقيقها، وأركان ومتطلبات ومعيقات التنمية الاقتصادية، وعرج إلى المنظور الإسلامي للتنمية المستدامة، والتنمية المستدامة في فلسطين مستعرضاً تجربة سنغافورة في التنمية الاقتصادية.

واشتمل الفصل الرابع على القضايا الأساسية للتنمية، والعلاقة التبادلية بين الأمن والتنمية والمنظمات المالية الدولية لتمويل التنمية الاقتصادية، في حين استعرض الفصل الخامس أبرز التحديات التي تواجه الأمن الاقتصادي والتنمية وسبل مكافحتها، مثل: العولمة والتنمية، والشركات متعددة الجنسيات والتنمية، وهجرة الكفاءات والشباب وأثرها على التنمية، والجرائم الاقتصادية والتنمية، وغسيل الأموال وأثره على التنمية.