فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شؤون اللاجئين بالتشريعي: العودة حق راسخ لدى الجيل الفلسطيني ولا تنازل عنه

قاسم: قيادة السلطة تواطأت مع الاحتلال لإفراغ المنظمة من مضامينها

مواجهات عند مدخل المغيّر مع قوات الاحتلال

تعرَّف على موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أبو بكر: الأسرى الإداريون على موعد مع الإضراب المفتوح

توغل آليات الاحتلال شرق غزة وتجريف الأراضي الزراعية

"عاروري" دمجت بين الصحافة والفن في "اكسسوارات الريزن"

الهيئة (302) تُطالب مؤتمر المانحين في نيويورك بتوفير كامل الدعم المالي للأونروا

الاحتلال يفرج عن براء نجل النائب فتحي قرعاوي من طولكرم

الأطفال مرضى الكلى.. واقع مرير يفاقمه نقص الأدوية والمستهلكات الطبية

مطلوب ممرضة للعمل في عيادة للأسنان بمدينة غزة

30 مايو 2023 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن عيادة دكتورة حنان عبد اللطيف تعلن فيه عن حاجتها لممرضة مؤهلة ومتمرسة في مجال عيادات الأسنان للانضمام إلى فريقنا المتميز.

 إذا كنت تمتلكين خبرة لا تقل عن سنة في هذا المجال وترغبين في العمل في بيئة مهنية محترمة وممتعة، فنحن نحتاج إليك!

متطلبات الوظيفة:

1- خبرة لا تقل عن سنة في العمل في عيادات الأسنان.

2- السكن في تل الهوا.

3- معرفة قوية بالإجراءات الأساسية في مجال العناية بالأسنان.

4- القدرة على التعامل مع المرضى بلطف واحترافية.

5- مهارات تواصل ممتازة وقدرة على العمل في فريق.

6- الالتزام بمعايير النظافة والسلامة والنزاهة المهنية.

7- القدرة على العمل بشكل مستقل وتحت ضغط.

طريقة التسجيل

- إذا كنت ترغبين في الانضمام إلى فريقنا، يرجى إرسال سيرتك الذاتية مزودة بعنوان السكن عبر الايميل المرفق تحت عنوان وظيفة ممرضة

[email protected]

- سيتم التواصل مع المرشحين عبر رقم الجوال لذلك يرجى ادراجه في الطلب

- عنوان العيادة: مدينة غزة- تل الهوا عمارة بنك فلسطين الطابق الثاني

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة