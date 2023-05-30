مطلوب ممرضة للعمل في عيادة للأسنان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن عيادة دكتورة حنان عبد اللطيف تعلن فيه عن حاجتها لممرضة مؤهلة ومتمرسة في مجال عيادات الأسنان للانضمام إلى فريقنا المتميز.

إذا كنت تمتلكين خبرة لا تقل عن سنة في هذا المجال وترغبين في العمل في بيئة مهنية محترمة وممتعة، فنحن نحتاج إليك!

متطلبات الوظيفة:

1- خبرة لا تقل عن سنة في العمل في عيادات الأسنان.

2- السكن في تل الهوا.

3- معرفة قوية بالإجراءات الأساسية في مجال العناية بالأسنان.

4- القدرة على التعامل مع المرضى بلطف واحترافية.

5- مهارات تواصل ممتازة وقدرة على العمل في فريق.

6- الالتزام بمعايير النظافة والسلامة والنزاهة المهنية.

7- القدرة على العمل بشكل مستقل وتحت ضغط.

طريقة التسجيل

- إذا كنت ترغبين في الانضمام إلى فريقنا، يرجى إرسال سيرتك الذاتية مزودة بعنوان السكن عبر الايميل المرفق تحت عنوان وظيفة ممرضة

[email protected]

- سيتم التواصل مع المرشحين عبر رقم الجوال لذلك يرجى ادراجه في الطلب

- عنوان العيادة: مدينة غزة- تل الهوا عمارة بنك فلسطين الطابق الثاني