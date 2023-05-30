وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للإعلام بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن الشركة الوطنية للإعلام بقطاع غزة تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:
أولاً: وظيفة (متخصص/ـة في منصات التواصل الاجتماعي)
تعلن الشركة الوطنية للإعلام عن حاجتها لمتخصص/ة في منصات التواصل الاجتماعي وفق الشروط التالية /
1- الحصول على شهادة جامعية في تخصص ذات صلة .
2- امتلاك خبرة عمل مثبتة لا تقل عن عامين.
3- ابتكار الحلول التقنية لمختلف منصات التواصل الاجتماعي .
4- إجادة عمل الاعلانات الممولة لمنصات التواصل.
5- اتقان بناء خطط استراتيجية مختلفة تعتمد على الأهداف .
6- القدرة على تحليل المعطيات والمعلومات والبيانات .
7- البراعة في استخدام البرامج المساعدة لمنصات التواصل وبرامج الحاسوب .
8- القدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل .
ثانياً: وظيفة ( مدير/ة منصات التواصل الاجتماعي )
تعلن الشركة الوطنية للإعلام عن حاجتها لمدير/ة منصات التواصل الاجتماعي وفق الشروط التالية /
1- الحصول على شهادة جامعية في تخصص ذات صلة .
2- القدرة الفائقة على تنفيذ الاستراتيجيات التسويقية .
3- المهارات العالية في كتابة المحتوى والإشراف عليه .
4- المعرفة الكاملة في تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية .
5- مهارة ومعرفة تحليل البيانات وتقديم التوصيات .
6- الخبرة المطلقة في التفاعل مع الجمهور .
7- امتلاك مدير حسابات التواصل الاجتماعي خبرة لا تقل عن 4 سنوات .
8- امتلاك المهارات الأساسية في السلامة الرقمية لحسابات التواصل الاجتماعي .
ثالثاً: مطلوب (موظف/ة تحسين محركات البحث SEO)
تعلن الشركة الوطنية للإعلام عن حاجتها لموظف/ة تحسين محركات البحث (SEO) وفق الشروط التالية /
1- الحصول على شهادة جامعية في تخصص ذات صلة .
2- خبرة مثبتة كموظف/ة تحسين محركات البحث لا تقل عن عامين.
3- الخبرة العملية في تهيئة المواقع لمحركات البحث .
4- القدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل .
5- إجادة استخدام أدوات تحليل الموقع .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال إرسال السيرة الذاتية ونماذج من أعمالك على البريد الالكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 1/6/2023