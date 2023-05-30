وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للإعلام بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن الشركة الوطنية للإعلام بقطاع غزة تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً: وظيفة (متخصص/ـة في منصات التواصل الاجتماعي)

تعلن الشركة الوطنية للإعلام عن حاجتها لمتخصص/ة في منصات التواصل الاجتماعي وفق الشروط التالية /

1- الحصول على شهادة جامعية في تخصص ذات صلة .

2- امتلاك خبرة عمل مثبتة لا تقل عن عامين.

3- ابتكار الحلول التقنية لمختلف منصات التواصل الاجتماعي .

4- إجادة عمل الاعلانات الممولة لمنصات التواصل.

5- اتقان بناء خطط استراتيجية مختلفة تعتمد على الأهداف .

6- القدرة على تحليل المعطيات والمعلومات والبيانات .

7- البراعة في استخدام البرامج المساعدة لمنصات التواصل وبرامج الحاسوب .

8- القدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل .

ثانياً: وظيفة ( مدير/ة منصات التواصل الاجتماعي )

تعلن الشركة الوطنية للإعلام عن حاجتها لمدير/ة منصات التواصل الاجتماعي وفق الشروط التالية /

1- الحصول على شهادة جامعية في تخصص ذات صلة .

2- القدرة الفائقة على تنفيذ الاستراتيجيات التسويقية .

3- المهارات العالية في كتابة المحتوى والإشراف عليه .

4- المعرفة الكاملة في تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية .

5- مهارة ومعرفة تحليل البيانات وتقديم التوصيات .

6- الخبرة المطلقة في التفاعل مع الجمهور .

7- امتلاك مدير حسابات التواصل الاجتماعي خبرة لا تقل عن 4 سنوات .

8- امتلاك المهارات الأساسية في السلامة الرقمية لحسابات التواصل الاجتماعي .

ثالثاً: مطلوب (موظف/ة تحسين محركات البحث SEO)

تعلن الشركة الوطنية للإعلام عن حاجتها لموظف/ة تحسين محركات البحث (SEO) وفق الشروط التالية /

1- الحصول على شهادة جامعية في تخصص ذات صلة .

2- خبرة مثبتة كموظف/ة تحسين محركات البحث لا تقل عن عامين.

3- الخبرة العملية في تهيئة المواقع لمحركات البحث .

4- القدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل .

5- إجادة استخدام أدوات تحليل الموقع .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال إرسال السيرة الذاتية ونماذج من أعمالك على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 1/6/2023