تعرَّف على طقس فلسطين لليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 30 مايو

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 31 مايو

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون غدا الأربعاء غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 1 يونيو

وتتأثر البلاد يوم الخميس بكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد، ويكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 2 يونيو

والجمعة، تكون الأجواء خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.