تسبب بوفاة فتاة.. تحذير من تحد خطير على "تيك توك"

حذرت عائلة فتاة أسترالية توفيت بعد مشاركتها في تحد خطير على "تيك توك"، من خطورة مثل هذه المنافسات التي تستقطب الشباب بشكل رئيس.

وتوفيت إسراء هاينز البالغة من العمر 13 عاما، بعد إصابتها بسكتة قلبية، عقب مشاركتها في تحد على "تيك توك"، يقوم على استنشاق أبخرة من عبوات مزيل العرق.

ودعت عائلة هاينز السلطات لاتخاذ إجراءات تحول دون وقوع وفيات قد تنجم عن مثل هذه التحديات على مواقع التواصل.

ووفق والدة إسراء فقد ظلت ابنتها لمدة 8 أيام على جهاز للإنعاش، ومن ثم تضرر دماغها بشكل كبير، الأمر الذي جعل العائلة تقرر إيقاف عمل الجهاز، وفقما ذكر موقع "فوكس نيوز".

ولا يقتصر التحدي على استنشاق عبوات مزيل العرق فقط، وإنما يشمل الدهانات والطلاء والغازات وغيرها من المواد الكيميائية الخطيرة.

واستجابت هيئة التعليم في ولاية فيكتوريا الأسترالية لنداء عائلة هاينز، حيث قررت تكثيف جهودها من أجل تعريف الطلاب بأضرار استنشاق المركبات الخطيرة وآثارها المميتة.

المصدر / وكالات