وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم مخيمي عسكر ونور شمس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي عسكر شرق مدينة نابلس، ونور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة تركزت في نور شمس.

وأفادت مصادر في نابلس وطولكرم، أن قوات الاحتلال توغلت في مخيمي عسكر ونور شمس بأعداد كبيرة من الأليات العسكرية وبرفقتها جرافات، فيما حلق طيران مروحي في سماء طولكرم ونور شمس مع اشتداد الاشتباكات.

وذكرت المصادر أن جنديا من قوات الاحتلال أصيب خلال الاشتباكات التي اندلعت في وقت مبكر من الفجر، مشيرةً إلى اطلاق المقاومين وابل كثيف من نيران تجاه الاحتلال، وكذلك تفجير عبوات محلية الصنع في ألياته.

وأشارت المصادر إلى قصف قوات الاحتلال منزلا بنور شمس بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المنزل، دون أن يتم التعرف على مصير السكان داخله حتى لحظة كتابة الخبر.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عسكر شرق المدينة منتصف الليل، حاصرت المخيم بالكامل قبل أن تتقدم نحو منازل الأهالي، واقتحام منزل عائلة الشهيد حسن قطناني أحد منفذي عملية الأغوار.

وأشارت مصادر في المخيم أن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل عائلة قطناني.

وأفادت المصادر باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين في مخيم عسكر وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق النار وتفجير عبوات محلية الصنع في أليات الاحتلال.

ووثقت الفيديوهات تفجير عبوة ناسفة في دورية لجيش الاحتلال، وكذلك إطلاق وابل من الرصاص تجاه الأليات المصفحة.

ووفق جمعية الهلال الأحمر، فإن ٣٩ مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي خلال اقتحام مخيم عسكر.

وقبيل منتصف الليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، وشرعت في عملية دهم واسعة، وذلك عقب عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال قرب مستوطنة كريات أربع.

المصدر / فلسطين أون لاين