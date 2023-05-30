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خطوات تركية يونانية جديدة لخفض التصعيد في بحر إيجة

30 مايو 2023 . الساعة 00:09 بتوقيت القدس
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قررت تركيا واليونان الإقدام على خطوات جديدة متبادلة لتطوير العلاقات بين البلدين بأجندة إيجابية وخفض التصعيد في بحر إيجة.

وبحسب مصادر في وزارة الدفاع التركية، فإن اليونان ستجري تدريباً على نطاق صغير بدلاً من مناورات "Kataigis" التي تنفذها سنويا في إيجة.

وأوضحت المصادر للأناضول، الاثنين، أنه بمقابل ذلك ستجري القوات المسلحة التركية تدريبات تكتيكية بدلاً من مناورات "ذئب البحر".

وكانت اليونان تجري مناورات "Kataigis" خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران من كل عام.

بينما كانت تركيا تجري مناورات "ذئب البحر" في يونيو/ حزيران من كل عام.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صرح مراراً خلال الفترة الأخيرة، أن بلاده لا تتخذ مواقف عدائية ضد أي دولة مجاورة.

المصدر / الأناضول
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#تركيا #اليونان #بحر إيجة

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