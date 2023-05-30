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الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو يختتم دوره المدربين والحكام بغزة

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الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو يختتم دوره المدربين والحكام بغزة

30 مايو 2023 . الساعة 00:02 بتوقيت القدس
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اختتم الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو، أمس الأحد، دورة مكثفة للمدربين والحكام في المحافظات الجنوبية.

وعلى مدار 4 أيام تلقى 40 كادرا تدريبات مكثفة على أيدي مدربين متخصصين للارتقاء بالمستوى الفني للمدربين والحكام في قطاع غزة.

وأثنى نائب رئيس الاتحاد أشرف السقا على المشاركين وتفاعلهم مع طاقم المحاضرين وحثهم على مواصلة العمل من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وقدم السقا الشكر للجنة الأولمبية حاضنة الرياضة الفلسطينية، وكذلك وجه الشكر والعرفان للبيت الصامد لاستضافته الدورة.

وجدد التزام مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو بتنفيذ أجندة الأنشطة لهذا العام للارتقاء بكوادر اللعبة.

وفي ختام الاحتفال تم تسليم الشهادات للمشاركين في الدورة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو

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