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السيسي مهنئًا أردوغان بفوزه في الانتخابات .. ماذا قرر الرئيسان؟

29 مايو 2023 . الساعة 22:52 بتوقيت القدس
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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره التركي، قدم خلاله السيسي التهنئة لأردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس المصري.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين.

المصدر / وكالات
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#أردوغان #الانتخابات التركية

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