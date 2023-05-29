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الاحتلال يصدر قرارًا بهدم منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس

29 مايو 2023 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
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الشهيد عبد الفتاح خروشة

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قرارًا بهدم منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جنديين إسرائيليين.

 ويأتي قرار الاحتلال بهدم منزل القسامي خروشة في نابلس، بعد نحو أسبوعين من أخد قياسات منزل نجله الأسير خالد تمهيداً لهدمه.

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 ووجه الاحتلال للأسير خالد خروشة تهمة مساعدة والده في تنفيذ عملية في حوارة في 26 فبراير/ شباط المنصرم.

 ونفذ القسامي خروشة عملية حوارة النوعية، بمنطقة تعد الأكثر حساسية والأخطر أمنياً جنوب نابلس، قبل أن ينسحب من مكان العملية بسلام.

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 وطاردت قوات الاحتلال القسامي خروشة بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في حوارة، لينتهي المطاف بمعركة مباشرة خاضها حتى نفاد ذخيرته وارتقائه شهيداً في 7 آذار/ مارس الماضي.

 وقبل استشهاده بشهرين، كان خروشة أسيراً في سجون الاحتلال، وحينما تحرر عاد مقاوماً، وكأنه وقع عقدا مع الإصرار رغم الأسر ومحاولات السجان، فلم يحد عن خطه الذي اختاره من البداية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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