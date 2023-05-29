فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأربعاء 31 مايو

بعد أحداث مؤسفة.. الفيصلي ينسحب من بطولة القدس والكرامة

عائلة هريش في رام الله.. تحت سياط الاحتلال والسلطة

عرض إنجليزي لكوندي مدافع برشلونة

رسمياً: سباليتي يعلن رحيله عن نابولي

تقلبات متباينة بحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

25 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

هذا ما طلبه تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة السيتي

لجنة الحريات: اعتداء السلطة على عائلة اشتية مخالفة مرفوضة أخلاقياً ووطنياً

أغرب حالة اقتحام منزل لأجهزة السلطة في الضفة الغربية!

عرض إنجليزي لكوندي مدافع برشلونة

29 مايو 2023 . الساعة 21:11 بتوقيت القدس
...
عرض إنجليزي لكوندي مدافع برشلونة

قدّم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضًا إلى نادي برشلونة من أجل شراء مدافعه الفرنسي، جول كوندي، في نافذة الانتقالات الصيفية، وفقًا لأحدث التقارير الصحفية الواردة اليوم الإثنين 29 مايو/ أيار.

ويريد ليفربول، بقيادة مدربه الألماني، يورغن كلوب، تعزيز دفاعه في الموسم المُقبل، بعد موسم مُخيب للآمال، لم يُحقق فيه الريدز أيّ ألقاب، ولم يبلغ دوري أبطال أوروبا لأول مرة مُنذ 7 سنوات، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم القادم 2023-24.

ووفقًا لما أوردته يوميّة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول قدّم عرضًا لنادي برشلونة من أجل الحصول على توقيع كوندي في الصيف.

ورغم نفي كوندي قبل عدة أيام، أنه لا يريد مغادرة برشلونة هذا الصيف، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة أخبر مسؤولي ليفربول أنهم لن يوافقوا على بيع كوندي بأقل من 52 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب النادي الكتالوني في الاستفادة ماديًا من عملية انتقال كوندي، من أجل إنعاش خزائنه، في ظل الأزمة الاقتصادية القوية التي يُعاني منها البلوغرانا، حيث تطالب رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" من برشلونة خفض 200 مليون يورو من أجور الرواتب.

وكان المدافع الفرنسي قد التحق بنادي برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 43 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من إشبيلية، حيث وقّع على عقد مدته 5 سنوات مع النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن كوندي خاض مع برشلونة 38 مواجهة عبر مختلف المسابقات، بإجمالي دقائق بلغ (3276 دقيقة)، وأحرز خلالها هدفًا واحدًا مع تقديم 8 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#ليفربول #برشلونة #كوندي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة