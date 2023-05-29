عرض إنجليزي لكوندي مدافع برشلونة

قدّم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضًا إلى نادي برشلونة من أجل شراء مدافعه الفرنسي، جول كوندي، في نافذة الانتقالات الصيفية، وفقًا لأحدث التقارير الصحفية الواردة اليوم الإثنين 29 مايو/ أيار.



ويريد ليفربول، بقيادة مدربه الألماني، يورغن كلوب، تعزيز دفاعه في الموسم المُقبل، بعد موسم مُخيب للآمال، لم يُحقق فيه الريدز أيّ ألقاب، ولم يبلغ دوري أبطال أوروبا لأول مرة مُنذ 7 سنوات، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم القادم 2023-24.



ووفقًا لما أوردته يوميّة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول قدّم عرضًا لنادي برشلونة من أجل الحصول على توقيع كوندي في الصيف.



ورغم نفي كوندي قبل عدة أيام، أنه لا يريد مغادرة برشلونة هذا الصيف، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة أخبر مسؤولي ليفربول أنهم لن يوافقوا على بيع كوندي بأقل من 52 مليون جنيه إسترليني.



ويرغب النادي الكتالوني في الاستفادة ماديًا من عملية انتقال كوندي، من أجل إنعاش خزائنه، في ظل الأزمة الاقتصادية القوية التي يُعاني منها البلوغرانا، حيث تطالب رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" من برشلونة خفض 200 مليون يورو من أجور الرواتب.



وكان المدافع الفرنسي قد التحق بنادي برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 43 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من إشبيلية، حيث وقّع على عقد مدته 5 سنوات مع النادي الكتالوني.



جدير بالذكر أن كوندي خاض مع برشلونة 38 مواجهة عبر مختلف المسابقات، بإجمالي دقائق بلغ (3276 دقيقة)، وأحرز خلالها هدفًا واحدًا مع تقديم 8 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين