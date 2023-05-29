تقلبات متباينة بحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

توقعات بأن تسود درجات حرارة ربيعية مقبولة يومي الثلاثاء والأربعاء، وكتلة هوائية حارة الخميس تشتد الجمعة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الثلاثاء الجو صيفياً عادياً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمناطق الساحلية الشمالية والوسطى، بينما يسود جو حار في المناطق الغورية، وفي المساء والليل يصبح الجو منعشاً في مختلف المناطق.

والأربعاء يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفي عادي في المجمل خاصة في المناطق الجبلية، وليلاً يسود جو منعش ولطيف وكذلك الحال في ساعات الفجر، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

والخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو حار نسبي إلى حار في مختلف المناطق، ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً خاصة في الجبال، والرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

والجمعة يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويصبح الجو شديد الحرارة وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية، في المناطق الغويرة تكسر الحرارة حاجز 44 مئوية مع أجواء لاهبة، وليلاً تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين