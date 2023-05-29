25 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 25 عملاً مقاوماً تضمن عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدي لاعتداءين من قبل المستوطنين، وإعطاب آلية عسكرية، إلى جانب اندلاع مواجهات في 11 نقطة بالضفة الغربية.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في قرية المغير برام الله، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

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واندلعت مواجهات شعبية في مخيم جنين، فيما استهدف مقاومون جنود الاحتلال بالمخيم بصليات كثيفة من الرصاص، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.

وفي جنين وقعت 5 عمليات إطلاق نار استهدف جنود الاحتلال، عند دوار الشهداء، وفي منطقة المراح، والبيادر، وفرعون، إضافة إلى المنطقة الشرقية من جنين.

واندلعت مواجهات عدة في نابلس تخللها إلقاء حجارة، وتركزت في بيت فوريك، ومخيم عسكر، والمنطقة الشرقية بالمدينة، التي شهدت عملية إطلاق نار أيضاً استهدف قوات الاحتلال.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عنبتا وبلعا بطولكرم، إلى جانب إطلاق نار من سيارة مسرعة على قوات الاحتلال قرب دوار بلعا.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون قضاء قلقيلة، وألقوا صوبهم زجاجات حارقة، فيما اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع وأرطاس ببيت لحم.

وتجددت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الخليل، وتحديداً في مخيمي العروب والفوار.

المصدر / فلسطين أون لاين